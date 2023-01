Podismo Sirbu e Ilari in scioltezza

Nessuna sorpresa, nella settimana edizione della ‘Corrida di San Silvestro’, la podistica organizzata dal Golden che aveva il suo quartier generale al Villaggio 1° Maggio, con i favoriti che hanno mantenuto fede alle aspettative. Sul percorso più lungo, di 10 km e 800 metri, Mihail Sirbu ha centrato il suo personalissimo tris, coprendo la distanza in 34’05’’ dopo una gara in solitario e con un finale in crescendo (2’55’’ al km negli ultimi 3mila metri). Andrea Barcelli, vincitore nel 2021, doveva accontentarsi del secondo posto con un ritardo di 2’06’’. Terza piazza per Matteo Lucchese in 36’22’’. Primo atleta del ‘riminese’ Giacomo Ganci, settimo. Stesso copione nella prova femminile, con Azzurra Ilari che fa subito il vuoto e chiude in 40’17’’, 18esima assoluta. Argento per Vittoria Vandelli, terza Elena Colella (Miramare Runner) in 43’51’’. Sul percorso più breve (1 km) per i baby, a segno Giacomo Votta e Mirta Gerardini. Sul tracciato di 5.4 km, infine, bene Brayan Schiaratura (Golden) in 19’40’’ e Jessica Vettor.