Poker del Riccione dopo la sosta

Non badano a spese al ritorno in campo dopo la sosta le ragazze della Femminile Riccione che non lasciano scampo alla Rinascita Doccia davanti ai tifosi di casa (4-0). Per le padrone di casa decisive le doppiette di Uzqueda e Filippi. Le biancazzurre della Perla Verde salgono, così, a quota 23 in classifica in condominio con il Padova.

Serie C Girone B (14ª giornata): Bologna-Meran 2-1, Padova-Sambenedettese 7-0, Lebonski-Triestina 3-2, Femminile Riccione-Rinascita Doccia 4-0, Lumezzane-Villorba 0-0, Orvieto-Portogruaro 0-1, Venezia Fc-Venezia calcio 3-0, Vicenza-Jesina 2-1.

Classifica: Bologna 40; Meran 34; Lumezzane 32; Vicenza 29; Venezia calcio 28; Femminile Riccione, Padova 23; Jesina 21; Venezia Fc 20; Villorba 17; Lebowski 14; Portogruaro 13; Triestina 10; Orvieto 8; Rinascita Doccia, Sambenedettese 4.