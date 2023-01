Poker riminese nel derby tra cugini

Poker e il derby è nelle mani del Rimini. I biancorossi non hanno lasciato scampo ai cugini della San Marino Academy (4-0). Un successo che porta le firme di cagnoli, Padroni (doppietta) e Imola. Rimini: Ripari, Petrini (25’ st De Gaetano), Imola, Alessi, Magi, Jubani (19’ st Lepri), Cagnoli, Rota (1’ st Zanieri), Bernardi (13’ st Fiordalisi), Padroni, Brolli (13’ st Para). A disp.: Pirini, Morri, Battisodo. All.: Pieri. Academy: Della Balda (25’ st Tassinari), Forcellini, Marinucci, Pasolini (30’ st Faetanini), Marani (1’ st Mularoni), Bugli (1’ st Semperlotti), Bindi (25’ st Protti), Valentini, Gostoli (25’ st Burioni), Battistoni, Zavoli. All.: Magnani.

Under 16 Serie C (9ª giornata): Cesena-Montevarchi 4-1, Reggiana-Vis Pesaro 2-0, Rimini-San Marino Academy 4-0, Imolese-Ancona 0-1.

Classifica: Cesena 25; Reggiana 17; Ancona 14; Vis Pesaro 13; Rimini 11; Imolese 10; Montevarchi 8; San Marino Academy 3.