Poker romagnolo in Emilia. Biancazzurri senza punti

Colpaccio esterno per la formazione Under 13 prof del Rimini che è tornata con tutto il bottino dalla trasferta sul campo della Reggiana (4-2). A segno Corradi, Ramberti, Palazzi, Arlotti e Angelini. Battuta d’arresto per gli Under 13 prof della San Marino Academy regolati in casa dal Sassuolo B. I giovani neroverdi si impongono 1-0 nelle prime due riprese; nella terza l’Academy manda in gol Selva, ma non basta per ottenere punti, perchè il Sassuolo chiude sul 2-1. Il quarto tempo vede nuovamente la formazione emiliana imporsi per 1-0, come nei primi due tempi.

Under 13 professionisti (10ª giornata): Bologna-Bologna squadra B 2-3, Cesena-Sassuolo 3-3, Modena-Fiorenzuola 3-1, Parma-Spal 2-4, San Marino Academy-Sassuolo squadra B 0-4, Reggiana-Rimini 2-4. A riposo la Reggiana squadra B.

Classifica: Parma 19; Bologna 15; Spal 13; Cesena 12; Rimini 11; Sassuolo 10; Reggiana 9; Modena 7; Fiorenzuola 6; San Marino Academy 0. Fuori classifica: Sassuolo squadra B 13; Bologna squadra B 12; Reggiana squadra B 3.