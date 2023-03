Pontedera al ‘Neri’, la società chiama i tifosi a raccolta

Troppo importanti i novanta minuti contro il Pontedera per non esserci. Il Rimini chiama a raccolta i riminesi per la gara di domani (inizio alle 17.30) al ‘Romeo Neri’. I biglietti si possono acquistare fino a domani mattina allo store sotto la tribuna centrale e sabato pomeriggio regolarmente al botteghino. Oggi lo store sarà aperto al mattino dalle 10.30 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19. Domani mattina dalle 10.30 alle 12.30. La vendita al botteghino, invece, domani pomeriggio sarà possibile dalle 16 fino alle 17.45. Biglietti in vendita anche dai rivenditori autorizzati, o su www.vivaticket.com. A Rimini alla tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini, alla tabaccheria Romani e al Millenium bar tabaccheria. A Santarcangelo alla tabaccheria della Piazza, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante, mentre a Cattolica alla caffetteria Mazzini.