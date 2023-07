Pony, Sveva Arcangeli è d’oro all’Horses

Si sono svolti nei giorni scorsi i campionati italiani pony di salto ostacoli negli impianti dell’Horses riviera resort di San Giovanni in Marignano. Ancora una volta il centro ippico La Coccinella non si è fatto trovare impreparata e sotto la guida degli istruttori Carol Sabatini e Claudio Giustolisi ha schierato otto binomi a rappresentanza in diverse categorie. La medaglia più prestigiosa l’ha messa al collo la riminese Sveva Arcangeli in sella a Hidalgo nella categoria Pulcini classe C vincendo la medaglia d’oro e lasciandosi alle spalle 76 binomi. Medaglia di bronzo per le giovanissime Asia Piolanti in sella a Coccinella nel Trofeo Primi Galoppi classe A e Talitha Ilari in sella a Mr Kilgallon nel trofeo primi Passi Classe B. Buone le prestazioni di Sofia Bianchini (16esima in classifica), Alice Prestia (13), Rebecca Ilari (5), Noemi lo Conte e Agata Mainardi.