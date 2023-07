Portieri. Sul Titano continuano i corsi

Prosegue e anzi progredisce il programma del settore tecnico della Fsgc in tema di formazione di allenatori di portieri. Dopo il primissimo corso dedicato al ruolo – il ‘National Goalkeeping Grassroots’ svoltosi fino al 13 maggio scorso – è dietro l’angolo un’altra esperienza formativa per questo specifico settore. Il riferimento è al corso Uefa Goalkeeping B che prenderà il via il prossimo 15 settembre. Il corso terminerà nel gennaio 2024 ed è organizzato dal Settore Tecnico della Federcalcio del Titano e dal Dipartimento di Formazione della stessa Fsgc in collaborazione con Asac e con il settore tecnico di Coverciano. Sarà suddiviso in una parte teorica e in una parte pratica. Le domande di iscrizione dovranno essere presentate alla segreteria della Federcalcio entro le 19 di giovedì 24 agosto. Sul sito www.fsgc.sm sono stati pubblicati il bando di ammissione e la relativa circolare.