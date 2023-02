"Possiamo fare meglio, importante aver vinto"

Se li prende, se li tiene stretti e non ci pensa tu tanto Piero Braglia. La vittoria di Rimini, seppur non meritatissima, permette al suo Gubbio di placare l’emorragia di sconfitte del girone di ritorno, del 2023. Gli umbri rialzano la testa nel modo meno previsto. Ma tant’è. "Nel primo tempo non abbiamo di certo fatto bene – dice l’allenatore toscano – Anzi, abbiamo fatto decisamente male. Ma non è facile giocare quando hai il peso addosso di sei sconfitte su sette gare giocate. Spesso in questi casi ci si limita a fare il compitino".

Anche meno, forse, ha fatto il Gubbio in casa di un Rimini spavaldo, ma sprecone. "Abbiamo giocato tante partite molto peggio e le abbiamo perse – fa un bilancio Braglia – Forse stiamo pagando anche il fatto di essere all’inizio molto in alto in classifica e poi di esserci ritrovati un po’ più in basso. Giochiamo sempre con cinque, sei o sette under in campo e poi è dura quando pensi di fare qualcosa di importante e non ci riesci più".

Insomma, questione di testa, secondo Braglia. Resta il fatto che in Romagna il suo Gubbio ha ritrovato il sorriso. "Questo è un gruppo che lavora sodo – spiega – Abbiamo vinto questo partita, ma sicuramente possiamo fare molto meglio di così".