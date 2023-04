Premiato il Circolo della Spada

Questo pomeriggio, al palasport Flaminio, la maestra di scherma Paola Caudarella riceverà un premio come guida tecnica del Circolo della Spada, storica società cittadina – è stata fondata nel 1949 – che da parecchi anni riversa attenzione allo sport inclusivo. A consegnarle il riconoscimento, alle 17.30, il sindaco Jamil Sadegholvaad. Non mancherà neppure un contributo economico da parte delle aziende del territorio. "Useremo quella donazione per comprare del materiale, per portare avanti nuovi progetti sempre nell’ambito dell’inclusività", fa sapere Caudarella, che dai 10 ai 20 anni fu eccellente schermitrice, dopo di che cominciò ad allenare, senza dimenticare una parentesi come arbitro. "Al momento possiamo contare su una cinquantina di tesserati, dai bimbi ai Master. Con noi ci sono tre atleti paralimpici che fanno attività agonistica", rivela Paola. A proposito di ‘Sport come mezzo di inclusione’, domenica questo sarà il tema dell’appuntamento della rassegna letteraria ‘A spasso con i libri’. Alle 17, al Museo della Città (ingresso libero).