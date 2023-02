"Prestazione ottima, restiamo tranquilli"

di Donatella Filippi

Quando la sconfitta è difficile da digerire spesso è complicato anche darle un perché. Spiegare come nella tua migliore partita lasci tutti i punti all’avversario. Ci provano a spiegare quello successo al ‘Romeo Neri’ contro il Gubbio, Mattia Rossetti (nella foto) e Mattia Sandri, due dei rinforzi del mercato invernale del Rimini. Costretti, in questo caso, a inghiottire un boccone amarissimo insieme ai nuovi compagni. "Sicuramente nel primo tempo è stata una delle migliori partite che abbiamo disputato da quando sono qui – dice Mattia Rossetti, attaccante arrivato dal Piacenza – Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio e in difesa non abbiamo concesso nulla ai nostri avversari. Poi nella ripresa si è giocato veramente troppo poco anche per poter dare un giudizio". A decidere il match condotto dai biancorossi dal primo all’ultimo minuto è stato l’errore di Allievi. Una leggerezza costata cara.

"Può capitare di sbagliare – assolve il compagno Rossetti – Magari avremmo dovuto spingere di più in attacco. Anche se la partita che dovevamo fare, a mio parere, l’abbiamo fatta. Cerchiamo di voltare pagina in fretta, pensiamo giè alla prossima forse ora un po’ più consapevoli di quello che sappiamo, possiamo e dobbiamo fare. Da questo punto di vista siamo tranquilli". Perché, ha ragione Rossetti, la prestazione offerta dai biancorossi contro il Gubbio conforta, dopo mesi bui. Ma, alla fine, il risultato pesa eccome. Questo lo sa l’attaccante che di gioie da quando è arrivato in Romagna ne ha potute condividere poche con i compagni. "Anche se non sono arrivati moltissimi risultati positivi – dice – sono contento dell’ambiente che ho trovato, del gruppo. Ora speriamo che i risultati arrivino perché lo meritiamo per quello che stiamo facendo".

Da ancora meno ha varcato i cancelli del ‘Romeo Neri’ Sandri. Da appena qualche giorno in maglia a scacchi per il giovane centrocampista è già arrivato il debutto. Con una buona prova nella ripresa. "Ma questo oggi conta veramente poco – dice l’ex Potenza – La mia prestazione personale passa in secondo piano. Speravo in un debutto con una vittoria, ma sono certo che ci rifaremo con la Vis Pesaro. Sono arrivato da poco, ma questa sconfitta mi fa già rosicare parecchio. Lì, a Pesaro, ci riprenderemo i punti lasciati per strada. Io spero di aver dato il mio contributo alla squadra".