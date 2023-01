Prevendita per la sfida con la Fortitudo

Alla Rinascita il calendario propone per dopodomani la trasferta a Udine, mentre domenica 29 verrà Chiusi. Gli aficionados devono però tenere a mente anche la partita del 5 febbraio, quando al Flaminio, in occasione del match con la Fortitudo Bologna, si celebrerà il RivieraBanca-day, con gli abbonamenti che non saranno validi. Chi vuole esserci e, soprattutto, vuole sedersi al suo solito posto, può acquistare il biglietto in prevendita ma deve sbrigarsi, poiché la prevendita per i 1.272 tifosi ‘fidelizzati’ si concluderà martedì 24. Ancora cinque giorni, dunque, per esercitare la prelazione nella sede societaria al Flaminio, sede che domenica resta però chiusa, oppure nelle tabaccherie Pruccoli (viale Vespucci) e Millenium (via Chiabrera), tabaccherie che saranno aperte pure domenica. Agli aficionados verrà regalata una sciarpa dell’Rbr. Alla chiusura di ieri in 458 avevano acquistato il biglietto.