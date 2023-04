Prevendita, ultime ore

Esserci, al di là di tutto. E ci saranno domani allo stadio Del Conero i tifosi del Rimini. Tifosi che possono mettersi in tasca il biglietto del settore ospiti fino a questa sera alle 19. Dieci euro il prezzo del tagliando per il match tra i romagnoli e l’Ancona che avrà inizio alle 17.30. I ridotti sono riservati a donne, over 70 e under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti), studenti e personale Università Politecnica Delle Marche) al prezzo di 7 euro, under 10 gratuito. Biglietti, esclusivamente quelli del settore ospiti, che si possono acquistare fino a domani alle 19, come di consueto. E si possono comprare on line sul sito di Diyticket o nel punto vendita autorizzato che a Rimini è la Tabaccheria Pruccoli. I tifosi romagnoli si muoveranno in auto (la maggior parte), ma anche in treno. I ragazzi della Curva Est, infatti, si sono dati appuntamento in stazione.