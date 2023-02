Prezioso pareggio a Sassuolo per le ragazze della Repubblica

Un punto prezioso. E’ quello che ha messo in tasca la Primavera della San Marino Academy sul campo del Sassuolo (1-1). Un passo in avanti in classifica che dà continuità alle precedenti e prestigiose vittorie contro Napoli e Roma. Le titane passano in vantaggio al 5’ grazie a Bonora. Le neroverdi lavorano al pareggio che in effetti prende forma al 19’ per effetto della stoccata di Vargova. Nonostante un paio di ulteriori occasioni per parte, il parziale non cambierà prima dell’intervallo. Ripresa nettamente più convincente per le sammarinesi, che non riescono a replicare le zampate in grado di fruttare successi con Napoli e Roma.

Primavera Girone 1 (12ª giornata): Inter-Lazio 1-2, Juventus-Hellas Verona 5-2, Napoli-Milan 1-5, Parma-Roma 1-3, Sassuolo-San Marino Academy 1-1, Tavagnacco-Fiorentina 2-1.

Classifica: Milan, Juventus 37; Roma 36; Inter 27; Lazio 19; Hellas Verona 18; Sassuolo 16; San Marino Academy, Fiorentina, Napoli 14; Parma 12; Tavagnacco 11.