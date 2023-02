Un pareggio da ricordare per le ragazze dell’Under 19 della Femminile Riccione sul campo della capolista Bologna (2-2). Le biancazzurre della Perla Verde non solo sono riuscite a tenere testa alle blasonate emiliane, ma hanno fatto anche la voce grossa in zona gol trascinate dalle reti di Ricci e Salhane. Un successo che permette al Riccione di fare un passo in avanti in classifica e permette anche al Modena, vincente in casa contro l’Imolese, di avvicinarsi alla capolista Bologna, ora staccata di un solo punticino. Un testa a testa al vertice con le inseguitrici, tra le quali anche la Femminile Riccione, decisamente staccate dalla vetta.

Under 19 (9ª giornata): Besurica-Real Salabolognese 4-2, United Romagna-Fossolo 2-0, Modena-Imolese 5-1, Bologna-Femminile Riccione 2-2.

Classifica: Bologna 25; Modena 24; Besurica, Imolese 15; Femminile Riccione 14; United Romagna 7; Fossolo 76, Real Salabolognese 3.