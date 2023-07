Prima categoria. Riccione, Mussoni a centrocampo

Un acquisto dopo l’altro. Marco Mussoni è un giocatore della Riccione 1926. La società biancazzurra rinforza così la propria rosa con l’arrivo dalla Vis Misano del centrocampista classe 2002, protagonista per diverse stagioni in Promozione dove ha esordito, segnando un gol, a soli sedici anni con in panchina proprio mister Marco Bucci che lo ha fortemente voluto con sé in questa nuova avventura con i cavalieri di Riccione. "Ho voluto fin da subito fare questa scelta perché conosco e apprezzo diversi giocatori della rosa della Riccione 1926 – dice Mussoni – Inoltre ho una stima profonda del mister con cui ho condiviso le mie prime esperienze e mi ha dato sempre fiducia, credendo nelle mie capacità. Riccione è una piazza molto importante, c’è voglia di crescere, un bel progetto sportivo, tanto entusiasmo e sono sicuro che con il gruppo di ragazzi che si sta formando potremo fare molto bene".