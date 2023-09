‘Prima’ dei biancorossi al Flaminio: c’è Forlì

Dopo aver rotto il ghiaccio con un punto in tasca sul campo del Villafontana, il Calcio a cinque Rimini oggi è pronto a riprendersi il Flaminio. E non sarà un debutto casalingo in campionato come tutti gli altri. Infatti, la squadra di mister Monesi (calcio d’inizio alle 15) oggi partirà subito con un derby, quello contro Forlì. Un match che arriva a distanza di qualche settimana da quello giocato in coppa e vinto per 4-2 dai biancorossi della riviera. Mister Monesi per la seconda sfida di campionato dovrà rinunciare soltanto a Tonnini, assente a causa di un infortunio.

Futsal C1 (2ª giornata): Equipo Crevalcore-Rossoblu Imolese, X Martiri-Villafontana, Calcio a cinque Rimini-Calcio a cinque Forlì, MontaleDue G Parma, Baraccaluga-Mernap Faenza, Futsal Sassuolo- Aposa Bologna.

Classifica: Calcio a cinque Forlì, Equipo Crevalcore, Mernap Faenza, X Martiri 3; Baraccaluga, Due G Parma, Calcio a cinque Rimini, Villafontana 1; Futsal Sassuolo, Rossoblu Imolese, Montale, Aposa Bologna 0.