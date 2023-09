Prima gara e arriva già una multa da 400 euro

Nuova stagione, vecchie brutte abitudini. Ma al debutto, a costare cari al club di Piazzale del Popolo non sono i petardi fatti esplodere al ’Romeo Neri’. Il Rimini dovrà pagare una multa di 500 euro, così recita il giudice sportivo, per il lancio all’interno del recinto di gioco di, nell’ordine, una bottiglietta e un bicchiere di plastica, un accendito e quattro fumogeni. Il club biancorosso, al capitolo multe, è in buona compagnia, dopo appena una giornata di campionato.

Infatti, il giudice sportivo ha punito anche, restando nel girone B, Carrarese e Pescara (200 euro di ammenda per entrambe) e Vis Pesaro (150 euro di multa). Anche se le multe più salate riguardano tutte il girone C con ammende oltre i 2.000 euro. Tra gli allenatori, una giornata di squalifica al vice della Torres, Fabio Tocci.

Stessa punizione per il preparatore dei portieri della Spal, Andrea Brunello. Il primo è stato punito per le proteste in panchina durante i primi novanta minuti della stagione che i sardi hanno giocato contro la Recanatese. Restando nel girone B, un solo giocatore squalificato. Dovrà saltare la seconda gara di campionato, come deciso dal giudice sportivo, Mauro Coppolaro della Carrarese.