Primavera al ‘Neri’ per riprendersi la vetta

Vuole subito rifarsi la Primavera 4 del Rimini che lo scorso fine settimana, in un solo colpo, ha perso il match con la Pergolettese e il primato in classifica. Oggi (calcio d’inizio alle 14.30) i biancorossi di mister Brocchini torneranno sul sintetico del ‘Romeo Neri’ per affrontare il Pontedera. Un match sulla carta non impossibile, proprio come quello che spetterà alla nuova capolista Pro Patria sul campo della Virtus Verona. Match lontano dalla Repubblica per la San Marino Academy che andrà a fare visita al Sangiuliano City con l’obiettivo di rientrare sul Titano con qualche punto in tasca avvicinando Trento, Torres e Pontedera che precedono i biancazzurri in classifica di qualche punto. La formazione di mister Cancelli è reduce dalla battuta d’arresto casalinga contro il Mantova e ha tutta l’intenzione di ricominciare a fare punti, dopo qualche settimana di digiuno.

Primavera 4. Girone A (21ª giornata): Mantova-Torres, Arzignano Valchiampo-Novara, Rimini-Pontedera, Sangiuliano City-San Marino Academy, Triestina-Pergolettese, Virtus Verona-Pro Patria. A riposo il Trento.

Classifica: Pro Patria 41; Rimini 39; Arzignano Valchiampo 33; Sangiuliano City, Triestina, Novara 30; Mantova 27; Virtus Verona 22; Pontedera, Torres 15; Trento 14; San Marino Academy

