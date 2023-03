Primavera, ricomincia la caccia alla vetta

Dopo un fine settimana di riposo, il campionato Primavera 4 torna a fare parlare di sè. E riprende il duello al vertice tra Rimini e Pro Patria con i biancorossi a inseguire i lombardi staccati di due punti. La squadra di mister Brocchini questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) sarà impegnata sul campo dell’Arzignano Valchiampo. Un impegno non esattamente semplice per i biancorossi contro la terza forza del campionato, seppur staccata di nove punti. Impegno non semplice, però, anche per la capolista Pro Patria che se la dovrà vedere con la Pergolettese. Tutto questo mentre i biancazzurri della San Marino Academy saranno di scena in Sardegna, sul campo della Torres per cercare di avvicinare i sardi in classifica.

Primavera 4. Girone A (23ª giornata). Già disputata: Sangiuliano City-Pontedera 1-3. Oggi: Arzignano Valchiampo-Rimini, Pergolettese-Pro Patria, Torres-San Marino Academy, Virtus Verona-Novara, TriestinaTrento. A riposo il Mantova.

Classifica: Pro Patria 47; Rimini

45; Arzignano Valchiampo, Triestina 36; Pergolettese 35; Sangiuliano City 33; Novara 30; Mantova 27; Virtus Verona 22; Pontedera 21; Torres 18; Trento 17; San Marino Academy 11.