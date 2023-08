Primo allenamento in Riviera agli ordini di mister Raimondi

L’amichevole con il Victor San Marino, l’ultimo allenamento di domenica mattina a Bagno di Romagna, poi due giorni per tirare il fiato. Ma questo pomeriggio riprende la marcia di avvicinamento al campionato del Rimini. Prima seduta in riviera questo pomeriggio per i biancorossi. Non al ’Neri’, ma al ’Calbi’ di Cattolica dove la squadra di mister Raimondi suderà tutta la settimana. Settimana che, anche se ancora non ufficialmente, dovrebbe chiudersi domenica con la terza amichevole estiva. Raimondi per il primo test di agosto potrebbe ritrovare a disposizione anche Delcarro e Gigli, entrambi acciaccati nella fase del ritiro. Il centrocampista non ha disputato sin qui nessuna amichevole, ma soltanto per non correre inutili rischi. In attesa che il mercato plasmi a dovere il gruppo del tecnico argentino, resteranno aggregati al gruppo anche alcuni giovani della Primavera.