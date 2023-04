Primo blitz esterno per i Titani San Giovanni inciampa a Osimo

Ha dovuto aspettare fino ad aprile, ma quel primo, benedetto colpo esterno è finalmente arrivato. La PromoPharma San Marino è andata infatti a sbancare Padova in questa 22esima giornata del campionato di volley B maschile, girone C (1-3 sul Kioene, 25-21, 29-31, 12-25 e 20-25 i parziali). Determinante il secondo set, vinto dai titani ai vantaggi dopo 35’ di battaglia. "Questo risultato ha esaltato noi e al tempo stesso depresso i veneti, così nella terza frazione abbiamo letteralmente dominato", riflette coach Stefano Mascetti, che ha avuto ben 26 punti da Kiva e 21 da Benvenuti, in doppia cifra pure Bernardi (10). "Bravi tutti, ma una menzione la merita Nicolò Conti, un 2005 che ha tenuto bene il campo per tre set come opposto", aggiunge il tecnico sammarinese, che ha sempre nel mirino il quintultimo posto. Trasferta amara, invece, per la Ventil System San Giovanni, che a Osimo non raccoglie neppure un set (3-0 per i marchigiani, 17, 20, 18 lo score). I marignanesi, che erano privi del libero titolare Ferraro, peraltro ben sostituito da Cafaro, hanno avuto 10 punti da Uguccioni e 9 dalla coppia Conci & Morichelli. In classifica, in questo girone E, San Giovanni è quartultima ma a un solo punto da Loreto.

Passando alla B2 femminile, girone G, la Lasersoft Riccione fa sua la maratona di Pistoia al tie-break (2-3 il risultato; 25-22, 17-25, 25-21, 14-25, 11-15). Un successo in rimonta, con il quarto set dominato e il quinto condotto sempre in vantaggio: due punti che permettono al gruppo guidato da coach Michele Piraccini di avvicinare in classifica il terzo posto, appena 2 scalini più su (Prato 51, Riccione 49). A Pistoia consistente bottino di Tallevi, 28 pt nel suo score. Altre quattro giocatrici sono finite comunque in doppia cifra (Godenzoni 18, Gabellini 12, Gugnali e Ricci 11). Resta al buio, infine, l’Athena Projet System, battuta in casa da Monte Urano (0-3; 22, 18, 23). E adesso la retrocessione appare inevitabile.