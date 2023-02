Primo successo dell’anno per le titane dell’Academy

Prima vittoria nel 2023 per le ragazze di Giulia Domenichetti della San Marino Academy, che con l’Arezzo davanti al pubblico di casa riscattano la sconfitta d’andata senza però negarsi un finale di gara di sofferenza (3-2). Proprio così, perchè il 3-1 di Tamburini, giunto a 3’ dal 90’, non era bastato come garanzia di tre punti. Comunque un successo che dà morale, inseguito con un undici iniziale non privo di novità, dalla ritrovata titolarità di Accornero e Montalti alla prosecuzione dell’adattamento di Baldini in posizione di mezzala. Le reti biancazzurre sono state realizzate da Tamburini e Menin alle quali si è aggiunta un’autorete delle toscane. San Marino Academy: Montanari; Montalti, Zito, Larenza, Prinzivalli (46’ Micciarelli); Accornero (76’ Bertolotti), Brambilla, Baldini (76’ Fancellu); Menin, Barbieri (80’ Tamburini), Marengoni. A disp.: Olivieri, Marenco, Amaduzzi, Gallina, Bolognini. All.: Domenichetti

Serie B (16ª giornata): Napoli-Trento 2-1, Brescia-Lazio 3-4, Cesena-Cittadella 0-1, Chievo-Apulia Trani 2-0, Ravenna-Ternana 1-4, San Marino Academy-Arezzo 3-2, Sassari Torres-Hellas Verona 1-2, Tavagnacco-Genoa 0-2.

Classifica: Lazio 38; Napoli 36; Ternana, Chievo, Cittadella 35; Cesena 29; Hellas Verona 26; Brescia 24; San Marino Academy 21; Ravenna 19; Genoa 17; Arezzo 13; Tavagnacco, Sassari Torres 11; Trento 8.