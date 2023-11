Problemi al canestro. I Tigers non giocano

In DR1, la ex D, può accadere di tutto. Lo si è visto ad Argenta, al palazzetto Salvatori, dove i Villanova Tigers avrebbero dovuto giocare contro la capolista. Invece no, nessuna partita, per diversi motivi. Il primo, uno dei due canestri presentava un’evidente piega. Gli arbitri lo hanno fatto presente ai responsabili, che hanno provato a metterci mano. Di lì in poi è andata pure peggio, con uno dei mollettoni dei tiranti che si è rotto, provocando pure l’oscillazione della struttura. Gli addetti della squadra di casa hanno continuato a mettere mano al canestro, ma dopo 45 minuti di tentativi gli arbitri hanno mandato tutti a casa. Da vedere ora se il giudice sportivo assegnerà la vittoria a tavolino ai Tigers o farà ripetere la gara. Villa tornerà in campo venerdì (ore 21.15) in casa con Granarolo. Riccione, che ha riposato, ospiterà Russi sempre nella serata di venerdì (ore 21).