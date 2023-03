Procaccio, tripla e libero Dolphins senza freni

Dolphins Riccione

77

Masi Casalecchio

74

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 19, Amati 10, Gardini 13, Curcio 14, Cortini 11, Calegari 8, Migani 2, Ka, Mulazzani ne. All.: Ferro.

MASI CASALECCHIO: Freddi 6, Samoggia 11, Masetti 9, Versura 6, Cassanelli 7, Lagna, Tabellini 5, Masina 10, Barilli 3, Ballanti 6, Micco 11, Anesa. All.: Forni.

Arbitri: Zanni e Conte.

Parziali: 29-17, 47-38, 61-57.

Non si fermano più, i Dolphins Riccione, che catturando il pregiato ‘scalpo’ del Masi Casalecchio hanno messo assieme la quinta vittoria consecutiva in questo girone G della Poule Salvezza del campionato di basket D. Un incontro che all’intervallo sembra nelle mani degli adriatici, ma la formazione ospite non molla mai la presa e a 2’ dalla conclusione mette addirittura la testa avanti (71-72). Ed ecco l’azione-chiave del match, vale a dire il gioco da 4 punti di Procaccio, che infila la tripla, subisce fallo e imbuca pure il libero supplementare (75-72). Amati scolpisce poi il risultato. Una decina di minuti di buona intensità difensiva e rimbalzi per il baby Ka (2006).