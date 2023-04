PromoPharma e Ventil System in campo per giocarsi la salvezza

Il tempo stringe, in B maschile, e le due squadre del ‘riminese’ sono chiamate entrambe alla vittoria per poter credere ancora nella salvezza. Nel girone C la PromoPharma San Marino per restare viva dovrà andare a sbancare Ravenna (domani alle 17). Dovranno poi vincere ‘pieno’, i Titani, poiché la situazione è gravemente compromessa, con i playout che sembrano quasi un miraggio. Se inciampa, la formazione di Mascetti è già in C. Passando al girone E, trasferta decisiva per la Ventil System San Giovanni, che domani sera andrà a far visita al Loreto (alle 21, i ‘fischietti’ sono Paccagnella e Janiro). Quartultimi con 21 punti, dentro la zona retrocessione, i marignanesi danno l’assalto a chi è appena più su (24 pt per i marchigiani). Con un blitz, il discorso playout resta aperto: dovesse andar male, invece, San Giovanni sarebbe virtualmente in C, soprattutto nel caso di sconfitta da 3 punti. In B2 femminile, infine, la Lasersoft Riccione – quarta con 52 pt – tenta l’operazione sorpasso a Prato, con i toscani terzi a 54. Il terzo posto potrebbe poi mettere in palio una poltrona per i playoff. Domani alle 17.30, dirigono Di Marco e Frighetto. Sempre domani, ma alla 19 un’avvilita Athena proverà a fermare Fano e a interrompere così una striscia negativa che si protrae da 6 turni.