Puglia felice per il New Rimini È doppietta a casa del Foggia

Sei partite, 6 vittorie. È percorso netto, in questa seconda giornata del campionato di baseball B, per le tre squadre riminesi coinvolte. A Foggia, in quello che sulla carta era un autentico big-match, la Mediolanum New Rimini porta a casa entrambe le partite e mantiene così la sua imbattibilità (1-4, 0-20 al 6° inning i risultati sul diamante pugliese). Garauno, come si evince facilmente dai parziali, è l’unica tirata. Un incontro che vede le duellanti inchiodate a lungo sull’1-1. Poi, nelle ultime due riprese, il New Rimini allunga grazie alla valide di Focchi e Bonemei, nonché al compiacente aiuto della difesa avversaria. Sul monte bene il partente Aiello (107 lanci per lui) e bene pure il rilievo Ridolfi, chiamato in campo per la chiusura nonostante fosse destinato a partire in garadue. E nella seconda partita Ridolfi è nuovamente lì in pedana, pronto a sacrificarsi vista l’assenza dell’italo venezuelano Muzzarelli, infortunato. La Mediolanum va avanti 5-0, quindi comincia a piovere e i lanciatori pugliesi vanno letteralmente in tilt, col New Rimini che può dilagare tanto da firmare un interminabile ‘big inning’ da 15 punti. A Rivabella, intanto, i Falcons Torre Pedrera piegano agevolmente Cupramontana (11-1, 12-0, entrambi i match sono finiti al 7° con la formula della ‘manifesta’). In garauno il Torre Pedrera esplode al quarto assalto con 6 punti, pesante il doppio di Albini a basi piene. Sul monte s’affacciano Nicolò Ioli e Sartini. Nella replica sono 9 i legni dei ‘falchetti’ (Albini 34, Ravegnani 23), mentre in pedana si alternano Muccini, Baggio e Pedrazzi. Ora il record dei Falcons è 3-1. Giocava sul diamante amico pure il Rimini ‘86, che a Spadarolo si prende lo scalpo del Fano (12-2 alla settima ripresa, 5-3). In garauno i marchigiani sono pericolosi solamente in avvio (0-2), poi il ‘vento’ cambia subito direzione. Ben 15 le valide messe a segno dai Gufi (Enrico Cianci 44) e un errore. Roero (9 ‘k’ in 5 riprese) è il pitcher vincente. Nella seconda partita il Rimini ‘86 a fine 4° è ancora indietro 2-3, ma al 5° ribalta tutto con un fuoricampo interno di Giulio Cianci (3 pbc). Baldassarri la vince in pedana, mentre Brenda si rende protagonista della ‘salvezza’. Il bilancio dei Gufi è 2-2.