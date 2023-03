Punti casalinghi e preziosi per biancorossi e biancazzurri

Pari casalingo per Rimini e San Marino Academy nel campionato Under 17 serie C. I biancorossi della riviera hanno messo in tasca un punto nel match contro l’Imolese (2-2). In gol Hassler e Paganini. Rimini: Sammarini, Ciavatta, Bacchiocchi (36’ st Zighetti), Carbonara (1’ st Belletti), Brisku, Volonghi, Cesarini (25’ st Orioli), Imola, Capicchioni (11’ st Paganini), Hassler, Giacomini (25’ st Urciuoli). All.: Muratori. Succede tutto a cavallo dell’ora di gioco tra San Marino e Ancona. Botta e risposta con gol biancazzurro di Muratori (1-1). San Marino Academy: J. Casadei, Pavani, Righi (76’ Grazioso), Vernazzaro, Valentini, Zafferani, Muratori, M. Casadei, Yazici (58’ Celli), Della Balda (58’ Riccardi), Cervellini. All.: Bonesso.

Under 17 serie C. Girone C (15ª giornata): Fermana-Reggiana 0-2, Piacenza-Cesena 1-1, Rimini-Imolese 2-2, San Marino Academy-Ancona 1-1, Vis Pesaro-Recanatese 2-1.

Classifica: Cesena 33; Ancona 32; Reggiana 28; Piacenza 26; Rimini 24; Imolese 21; Vis Pesaro 15; Recanatese 11; Fermana, San Marino Academy 9.