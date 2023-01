Punti salvezza per i Titani, inciampano le altre riminesi

È un successo davvero pesante, quello conquistato dalla PromoPharma San Marino (foto) nella 12esima giornata di volley B maschile, girone C. Per i Titani, che si esibivano alla ‘Casadei’, un prezioso 3-1 sul Sassuolo (25-22, 25-19, 22-25, 34-32 i parziali). Una vittoria voluta a tutti i costi, col solo quarto set che ha sfiorato i 40’: una frazione nella quale il gruppo di Mascetti ha annullato due set-point, per chiudere poi il discorso al settimo match-point. In classifica la PromoPharma sale a quota 14, dove si ritrova a braccetto con Spezzano e Ravenna, mentre Viadana (15) e San Martino in Rio (16) restano a tiro: attardate Padova (7) e Legnago (6). Per i sammarinesi 22 punti di Kiva e 20 di Benvenuti.

Nel girone E, invece, ancora una brutta battuta d’arresto per San Giovanni, mai in partita a Collemarino (3-0 per i marchigiani, 15, 12, 18 lo score). Un cenno alla B2 femminile, infine, per segnalare le sconfitte delle due ‘riminesi’. L’Athena è caduta in casa con la Torresi Macerata (1-3, 23-25, 22-25, 25-19, 19-25; Altini 20, Bologna 14), mentre la Lasersoft Riccione, pur lottando quasi alla pari, non ha raccolto nulla sul campo dell’imbattuta capolista Pontedera (3-0; 23, 23, 23).