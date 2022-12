Pura Vida, ecco i primi appuntamenti

C’è fermento nel Pura Vida Riccione, anche in questo periodo segnato dalle festività natalizie. D’altronde al prossimo appuntamento manca ormai meno di una settimana. Mercoledì 4 e giovedì 5 gennaio, infatti, il Crb di Cesena ospiterà il New-Gen Junior, torneo nazionale di beach tennis riservato agli under 10, 12, 14, 16 e 18, nel menù sia il doppio maschile che quello femminile. Poi, sempre nella stessa struttura, dal 6 all’8 andrà in scena il New-Gen Open: e in questo caso la partecipazione è consentita fino ai giocatori e alle giocatrici nati nel ‘98. In entrambe le rassegne il Pura Vida, che da gennaio intensificherà la collaborazione col tecnico federale Simona Belladonna, sarà in trincea con alcune coppie decisamente agguerrite. I ragazzi giocano e l’allenatore Max Sforza sta per conseguire il titolo di maestro nazionale dopo un lungo percorso di formazione che l’ha portato a divenire un punto di riferimento per questa disciplina.