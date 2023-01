"Quando si perde così bisogna solo chiedere scusa"

"Chiediamo scusa ai tifosi. Perché quando si perde così bisogna soltanto chiedere scusa. Sono più le colpe nostre che i meriti dell’Entella". Marco Gaburro, forse per la prima volta in questa stagione, non trova scusanti alla prova del suo Rimini. "Avevamo detto che avremmo dovuto giocare una partita senza fare degli errori – attacca l’allenatore del Rimini – e invece è stata l’unica partita dell’anno in cui abbiamo fatto errori grossi. Gravi. Così diventa tutto inutile, lo sforzo, il lavoro, ed è un peccato". Ripensa ai primi tre gol subiti Gaburro.

"Tutti e tre evitabili – Non c’è da guardare l’abilità dell’avversario, ma ci abbiamo messo troppi errori individuali. Non siamo stati all’altezza". Il Rimini non ha ancora trovato una sua dimensione, cosa preoccupante. "Quando giochiamo siamo morbidi – ammette Gaburro – e quando ci mettiamo l’aggressività di Cesena perdiamo qualcosa nella giocata. Abbiamo sempre questa doppia anima che non riusciamo mai a trasformare in qualcosa di equilibrato. Sono preoccupato? Certo che lo sono. Siamo alla ricerca continua di un assetto. Abbiamo giocato partite peggiori di questa, è certo. Ma dobbiamo trovare un equilibrio, il giusto mix tra ‘cattiveria’ e giocata. Se tu non mordi non fai punti. Neanche con l’Olbia, l’Alessandria. Quando sento che a Cesena siamo stati poco di qualità rabbrividisco perché questa squadra deve essere come a Cesena, se si mette a specchiarsi questa squadra fa fatica".