Quanti campioni in vasca a Riccione

Non serviva, per carità, ma caso mai ce ne fosse stato bisogno, ecco puntuale un’altra dimostrazione di come Riccione sia (da tempo) la capitale del nuoto azzurro. Fino a domani, infatti, l’impianto della Perla ospita il campionato italiano assoluto di nuoto artistico. In vasca tanti personaggi di spessore internazionale, a cominciare dalla 29enne Linda Cerruti (foto), che può esibire una collezione di medaglie infinita, a Giorgio Minisini, 27 anni dietro l’angolo, altro super campione (4 titoli europei, 3 mondiali) che farà coppia con Lucrezia Ruggero. Per non parlare delle azzurre che già si sono ben comportate ai Mondiali di Budapest e agli Europei di Roma. Una nazionale che si è notevolmente ‘svecchiata’, con tante nuove atlete che fanno il loro debutto proprio a Riccione. Tra oggi pomeriggio e domattina le finali. L’ingresso allo stadio è comunque gratuito, su Rai Sport Sat c’è la diretta tv.