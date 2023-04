Quarti, la sorpresa Free: il Dream City ko in gara1

C’è stato un solo risultato contro classifica, in garauno dei quarti di finale playoff del torneo Nbu di basket Uisp. A firmarlo è il Free Cattolica, che dopo aver chiuso la regular season al sesto posto ha battuto nettamente la terza classificata, il Dream City. Nella ‘Regina’ il match si chiude sull’81-54 per i padroni di casa, che mettono sul piatto un Sylvere Bryan da 30 punti: nel Dream City il più prolifico è invece Ramilli, che si stoppa però a 10. Questa sera, al Pala Sgr di Santarcangelo, la replica, mentre l’eventuale ‘bella’ si disputerà la settimana prossima ancora nella tana del Dream City. Le altre tre teste di serie hanno invece ipotecato il passaggio alla ‘Final Four’. L’imbattuto Cno, che è pure campione in carica, a Viserba ha rifilato un ‘ventello’ al Taz (57-77 lo score; Lucchi ne ha imbucati 19, Giardini 21) e già domani sera, al Pala Sgr, cercherà di chiudere il conto. I Lions Coriano, invece, passano in repubblica sui Dogana Ducks (53-66; Gueye 18, Barrena 13) e il Ciu Ciu team inchioda a Riccione l’Amarissimi (54-69; Tentoni 22, Ricci 21).