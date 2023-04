Quattro giorni di relax

Quattro giorni di riposo per i biancorossi. Sono quelli che Marco Gaburro ha concesso ai suoi per le festività pasquali. Il rompete le righe è arrivato subito dopo la gara di giovedì sera al ‘Romeo Neri’ contro il Fiorenzuola. E la ripresa è stata fissata per martedì pomeriggio. Da quel giorno capitan Laverone e compagni inizieranno a concentrarsi sull’Ancona al quale il Rimini andrà a fare visita sabato della prossima settimana, alla ripresa del campionato (calcio d’inizio alle 17.30). Una settimana di tempo per valutare la situazione degli infortunati. Perché Gigli potrebbe tornare a disposizione, dopo i fastidi muscolari che lo hanno assillato nelle ultime settimane. Da valutare anche le condizioni di Panelli, anche se il difensore, comunque, salterà il match nelle Marche per una giornata di squalifica rimediata.