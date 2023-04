Quattro supplementari e l’Nts Riviera cade

Nts Riviera

84

Santa Lucia

87

NTS RIVIERA RIMINI: Giustino 37, Loperfido 20, Pellegrini 4, Storoni 10, Raik 5, Acquarelli 8, Martinini, Rossi, Di Pietro. All.: Loperfido.

SANTA LUCIA ROMA: Chakir 26, Sanna 14, Nwaisi 14, De Sousa 26, Comandè 5, De Stefanis 2, Sherif, Volpi, Gizzi, Mastrangelo. All.: Ceracchi.

Arbitri: Uldanck e Guerrini.

Parziali: 7-16, 21-22, 37-38, 52-52, 61-61, 71-71, 77-77.

Una partita epica, che sarà ricordata a lungo dai giocatori di Nts Riviera. Un incontro, questo esordio nei playoff di serie B di basket in carrozzina, nel quale è mancato il ‘lieto fine’ per i riminesi, col Santa Lucia Roma che è riuscito a portare a casa il match dopo ben quattro tempi supplementari e tre ore di battaglia feroce alla Carim. In estrema sintesi potremmo dire che Nts ha commesso qualche ingenuità di troppo e dalla lunetta si sarebbe potuta esprimere meglio. Giustino ha fatto il boia e l’impiccato, infilando bombe al platino e conclusioni sotto misura. Domenica a Roma c’è garadue.