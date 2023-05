Quelli del posto fisso Santini è una certezza

di Donatella Filippi

Una certezza per reparto. In una stagione nella quale in casa Rimini c’è stato spazio quasi per tutti, i giocatori ai quali Marco Gaburro ha rinunciato meno volentieri si contano davvero sulle punta delle dita di una mano. Uno per reparto, appunto. Partendo da Andrea Zaccagno che ha chiuso la regular season con 2.514 minuti in campo (solo in campionato considerando che in Coppa non ha messo insieme presenze). E sarebbero potuti essere di più se non fosse stato per quell’infortunio al naso che nel girone d’andata lo ha costretto ai box per diverse settimane. Lo stakanovista della difesa, invece, è Nicola Pietrangeli che, tra coppa e campionato, mister Gaburro ha scelto 35 volte per un totale di 2.864 minuti. Una certazza in un reparto, quello arretrato, nel quale veramente il tecnico veneto ha cambiato spesso e volentieri e nel quale le gerarchie iniziali ha presto preso una piega diversa. Basti pensare che Allievi, il campo in campionato l’ha visto per poco più di 1.000 minuti. Decisamente sopra le aspettative, invece, Panelli che mister Gaburro ha scelto 30 volte (2.170 minuti in totale). Dalla difesa si passa al centrocampo e qui non ci sono dubbi sul giocatore irrinunciabile. Ad Andrea Delcarro l’allenatore veneto ha consegnato quasi sempre una maglia nell’undici iniziale: 38 presenze tra coppa e campionato per un totale di 2.715 minuti. E il centrocampista ex Ancona ha ripagato la fiducia andando a bersaglio ben 8 volte e diventando il secondo miglior marcatore biancorosso della stagione. Non male per chi di mestiere non si può certo definire bomber. Se Delcarro è una certezza, il discorso vale doppio per Santini. Che è effettivamente il giocatore al quale Gaburro ha sempre detto ‘vai e segna’. Fiducia decisamente ripagata anche in questo caso. Perché Santini, che bomber lo è di mestiere, di reti ne ha segnate 19 nelle sue 34 volte in campo. Esattamente 16 in campionato in 32 gare e 3 in Coppa Italia in appena 2 match. Per un totale di 2.958 in campo. E sarebbero potuti anche essere di più se non ci fossero stati i cartellini gialli e rossi a mettersi di mezzo. A Santini e compagni ora il compito di arrotondare i numeri. I playoff sono dietro l’angolo.