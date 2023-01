"Qui da 24 ore e mi sento già un po’ a casa"

di Donatella Filippi

E’ giovane e ha tanta voglia di mettersi in mostra. Così, Kevin Biondi lascia Pordenone e trova Rimini sul suo cammino. In prestito fino al termine della stagione. Catanese, 24 anni da compiere il prossimo mese, centrocampista di professione. Mezzala, per la precisione. Il direttore sportivo Maniero ha, così, trovato il centrocampista del quale si era messo a caccia nei giorni scorsi. "Il forte interesse del Rimini mi ha fatto subito piacere – racconta Biondi che a Pordenone, sin qui, ha messo insieme 17 presenze – e mi ha anche convinto. A Pordenone sono riuscito a ritagliarmi il mio spazio, anche se poche volte partendo da titolare. Non mi manca l’entusiasmo e inizio questa nuova avventura con la voglia di fare bene". Ieri il trasloco e anche il primo allenamento agli ordini di Marco Gaburro. Ritrovando vecchi amici. Come Pasa e i due Rossetti. "Con i quali ho giocato a Pordenone e Catania – racconta – Ma in realtà anche se sono qui da pochissimo tempo mi sembra già di conoscere tutti tanto sono stato accolto bene". Insomma, il primo impatto è stato di quelli che non fanno rimpiangere la scelta. Ora c’è il campo e da questo punto di vista Biondi dimostra di avere le idee decisamente chiare. "Sono un sanguigno fuori e dentro il campo – dice – Mi piace seguire l’azione e attaccare la porta. Ma se c’è da battagliare e da metterci dinamismo non mi tiro indietro".

Con il derby che è già acqua passata, il primo giorno di scuola per il centrocampista siciliano sarà domani al ‘Romeo Neri’ contro la Virtus Entella. "Fisicamente sono a posto – spiega – anche se potrebbe mancarmi un po’ di ritmo partita considerando che mi mancano i novanta minuti. Ma a Pordenone non ho mai saltato un allenamento, quindi sono subito a disposizione. Sono un ragazzo semplice e con tanta voglia di mettermi in mostra. Già dal primo impatto mister Gaburro mi è sembrato abbia le idee molto chiare. Io farò di tutto per metterlo in difficoltà nelle sue scelte".

Lungo un girone di ritorno che si preannuncia combattutissimo in quel girone B che l’ultimo acquisto dei biancorossi non ha mai frequentato. "E’ la prima volta, ma sono pronto. E’ un girone nel quale ci sono delle squadre importanti e di livello. Regna un grande equilibrio. Il Rimini sin qui ha fatto molto bene e l’obiettivo ora è quello di migliorare sempre più".