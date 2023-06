"Qui sto bene e mi diverto"

L’ultimo vero urlo è stato il suo. Quel grido disperato di ribellione agli infortuni, quell’813 da tre che si è tradotto in 28 punti e vittoria. Era gara1 dei quarti con Treviglio, l’ultima partita vinta da Andrea Tassinari e da Rbr in stagione. Poi i lombardi han piazzato tre vittorie consecutive mandando Rimini in vacanza. Inevitabile, con l’infermeria piena. Chi era in campo però non ha abbassato lo sguardo nemmeno per un secondo. Ha provato a giocarsela con l’avversario, nell’occasione però troppo completo per poter essere impensierito. "Tasso" è stato confermato, sarà un giocatore di RivieraBanca anche per il 2023-2024. "Sono contento perché qui a Rimini sono sempre stato bene – dice il play classe ’96 -. Forse era facile, in fondo sono state due stagioni importanti, quella della promozione e poi quella del ritorno in A2. Sì, a Rimini è facile trovarsi bene tra ambiente, clima e società. Tutto concorre a farti stare nel migliore dei modi". Tassinari non è tipo da rimpianti, anche ripensando a qualche sliding door che in stagione avrebbe potuto indirizzare diversamente il cammino dei biancorossi.

"La realtà è che possiamo ripensare a tante cose: la partenza da zero vinte e sei perse, i punti tolti per le gare con Ferrara e gli infortuni. Ma sono tutte cose che succedono, quindi non ci pensiamo più. Va bene così. Dispiace, ma abbiamo comunque dato il massimo".

L’idea di Rinascita, tutt’altro che nascosta, è puntare in alto. Salire in A, con un percorso che guardi in alto negli anni e non per forza con una scalata ripida e repentina. Dunque, per il 2023-2024, un altro mattone per la crescita. "Credo che vogliamo tutti fare meglio, crescere – commenta Tassinari -. Fare i playoff, restare nella prima metà della classifica. Magari arrivare tra le prime sei, le prime quattro". Vuole competere per le posizioni che contano, il play, che ha parole al miele anche per i tifosi. "Li ringrazio davvero tanto, di cuore -. Tra l’altro con tanti ci siamo conosciuti, in amicizia. Diciamo così, a tutta Rimini dico "Fate i bravi", a quelli del Barrio dico "Non fate i bravi"". Chiude con un sorriso, il "Tasso", che rimarrà anche nella stagione ventura uno di quelli capace di entusiasmare il Flaminio con singole giocate di puro spettacolo, oltre al contributo in cabina di regia per innescare i compagni di squadra. Quanto alla situazione playmaker, è ora complicato ritenere che possa rimanere a Rimini anche "Batman", Davide Meluzzi. Per lui un probabile addio, con la società che dovrebbe virare su una point-guard italiana esperta con minuti importanti in A2.

Loriano Zannoni