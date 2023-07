Raimondi è pronto "Un sogno che si realizza"

di Donatella Filippi

Scelto dalla vecchia società, Gabriel Raimondi ha presto convinto anche la nuova. Fino ad arrivare a sedersi sulla panchina del Rimini. Non mancano le parole giuste all’allenatore italo-argentino, neo tecnico dei biancorossi, per raccontare come è arrivato in Piazzale del Popolo. Lavorando per giorni in silenzio, aspettando il passaggio di proprietà dalle mani di Rota a quelle della famiglia Petracca. "Il primo contatto è stato con Andrea Maniero – racconta mister Raimondi nel giorno in cui si presenta al popolo riminese – Ha sempre creduto nel mio lavoro e lo ringrazio per la fiducia. Nel momento in cui è cambiata la proprietà, i nuovi proprietari mi hanno voluto conoscere. L’incontro con Sanapo è stato determinante". Quaranta secondi di telefonata per dire sì, rivela Raimondi, dopo una chiamata di due ore per raccontarsi ambizioni e progetti. Quelle dell’allenatore argentino sono evidenti. È possibile ‘palparle’ a ogni parola. "Sin dal primo giorno che ho smesso di giocare – dice – ho iniziato a lavorare per essere oggi qui. Per il mio primo incarico da capo allenatore. Un incarico che non mi pesa, l’ho voluto, ho rinunciato ad altri progetti di lavoro per poter realizzare questo sogno". Di quel sogno da oggi inizia il ‘difficile’. Una squadra da plasmare che probabilmente sarà smontata e rimontata in pochi giorni. Perché ieri, alla partenza per il ritiro di Bagno di Romagna, mister Raimondi ha in pratica ereditato gran parte della squadra della scorsa stagione. E presumibilmente da qui alla fine del mercato estivo saranno tante le mosse da osservare attentamente. "Il gruppo lo conosco, loro conoscono meno me di quanto io conosca loro – sorride – Parte di questa squadra ha vinto il campionato, parte si è confermata da neopromossa. Non ci sono giocatori in questo Rimini che non sono in grado di fare la serie C. Anzi".

Difensore di professione, Raimondi dimostra subito di cavarsela bene anche in dribbling. Questo vale per la squadra che lui sa bene non sarà quella che ieri è salita sul pullman per iniziare la preparazione in ritiro, ma anche per le questioni societarie. "La società è stata chiarissima: l’obiettivo è quello di fare il massimo come impegno, di lavorare. Siamo un cantiere aperto, c’è una rosa da completare. Il treno è partito, cerchiamo di farlo camminare un po’, adesso". Chiaro che Raimondi speri di non rinunciare ai migliori giocatori della passata stagione, come è altrettanto chiaro che sicuramente avrà dato alla società qualche indicazione su quelli che possano fare al caso suo. Il cantiere è aperto, ora non resta che lavorare.