Rally, Angelo Grossi conquista il trofeo intitolato a suo padre

Non poteva esserci una ‘sceneggiatura’ migliore, per Angelo Grossi (foto).

Il 24enne pilota riminese ha fatto il suo debutto nel Campionato Italiano Terra Rally 2023, rassegna che per la gara di apertura ha fatto tappa in Val d’Orcia. Grossi, che era alla guida di una Skoda Fabia Rally2 messa a disposizione dal team By Bianchi e ‘faceva squadra’ con il co-pilota Francesco Cardinali, ha centrato l’undicesima posizione assoluta e, soprattutto, ha vinto il riconoscimento riservato ai piloti under 25, trofeo che è dedicato al suo indimenticato padre, Giuseppe ‘Pucci’ Grossi. E non solo.

Angelo ha potuto sollevare al cielo il premio proprio nel giorno in cui si celebrava la festa del papà. "Per me è un onore, sono davvero felice", queste le sue prime parole al termine della prova.

"Nel primo passaggio siamo stati attenti a evitare inutili rischi, cercando un feeling con la macchina, quindi abbiamo alzato il ritmo. Grazie di cuore al mio team e a tutte le persone che mi seguono da quando ho cominciato a correre".