Ranghi ridotti, ma Rimini non può fallire

di Donatella Filippi

Se il girone di ritorno del Rimini è stato un disastro, quello del Fiorenzuola lo si può definire un proprio incubo. Quattordici i punti messi insieme dai romagnoli dopo il giro di boa, appena sette quelli raccolti dagli emiliani. Una media da retrocessione per entrambe. Tanto che il Fiorenzuola ha ormai messo nel cassetto il sogno playoff. Il Rimini assolutamente no. A quel secondo obiettivo stagionale ci crede eccome, ma sa benissimo che da qui alla fine i punti peseranno tantissimo per tenere a bada Recanatese e Fermana che insidiano il decimo posto.

"E’ una partita importante in casa – parte dall’ovvio Marco Gaburro – contro una squadra che effettivamente è in difficoltà di risultati perché nell’ultimo periodo ha fatto solo un punto nelle ultime cinque partite, quindi è una squadra in difficoltà. Il Rimini onestamente lo vedo in continuità con se stesso, però consapevole che ha una partita importante da giocare, e quindi concentrato e carico il giusto". Un avversario, il Fiorenzuola, del quale però non ci si può fidare. "Perché nonostante i risultati, gli emiliani hanno sempre giocato un buon calcio – sottolinea l’allenatore del Rimini – Nel calcio a volte si raccoglie e a volte no, noi ne sappiamo qualcosa. Il Fiorenzuola sicuramente nel girone di ritorno ha raccolto poco, però ho sempre visto una squadra viva".

Le assenze in casa biancorossa non sono da poco anche questa volta. "Mancano giocatori importanti, è vero, ma abbiamo una rosa ampia e lo abbiamo sempre detto. Qualche cerotto ce l’abbiamo, però sinceramente penso che in questo momento conti molto chi sei, cosa hai fatto, come arrivi alla partita a livello generale, a livello di gruppo, perché abbiamo tanti giocatori che possono giocare, l’hanno dimostrato durante tutto l’anno". Gaburro prova ad ‘esorcizzare’ quel Romeo Neri che nel girone di ritorno non è stato affatto amico della sua squadra.

Tanto da non aver festeggiato nemmeno una vittoria. E ora, alla resa dei conti, dovrà diventare un fattore. "Le due partite in casa contano molto e noi da qui al termine del campionato regolamentare ne giocheremo due. Ma conterà parecchio anche quella di Ancona perché quando sei in volata e mancano tre partite, giustamente contano tutte e tre. I punti hanno e avranno tutti lo stesso peso".