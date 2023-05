Raschi non molla: avanti con l’Ap Titano per un’altra stagione

Considerando pure il periodo del minibasket, Andrea Raschi (in foto) si è appena lasciato alle spalle la 38esima stagione nello sport dei canestri. E adesso che il campionato di C Silver è finito, con la sua Ap Titano che ha conquistato la C Unica, per il veterano sammarinese – 44 ‘primavere’ tra meno di un mese – è tempo di valutare bene il da farsi nel prossimo futuro. Ma un’idea, Raschi, già ce l’ha. "Nell’ultimo periodo per la verità ho fatto un po’ di fatica – ammette Andrea, che sul parquet può ricoprire tranquillamente quattro ruoli, da play ad ala forte –, non tanto dal punto di vista fisico, piuttosto per un discorso di riuscire a conciliare il basket con famiglia e lavoro. Ma l’intenzione è di continuare comunque per un’altra stagione", rivela il filiforme giocatore sammarinese. "Ci sarà da pedalare, anche perché ho due bambine di 2 e 6 anni: nei giorni in cui mi alleno non riusciamo neppure a cenare assieme e questo mi dispiace. Però un altro campionato lo vorrei fare, così smetterei di giocare a 45 anni, una cifra più tonda...", ci scherza su Raschi, al quale è stato prospettato pure di rimanere in società quando avrà appeso le scarpe al chiodo ("Mi ha fatto davvero piacere che mi sia stata lasciata una porta aperta anche per il ‘dopo’"). Un giocatore, Andrea, che debuttò in A1 col Basket Rimini nella stagione 9899, giusto un quarto di secolo fa (primi punti con Siena al Flaminio). Poi la carriera lo ho portato in giro su e giù nel Belpaese, da Treviglio a Bisceglie.