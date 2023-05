Rbr a caccia dell’impresa Ferrari: "Treviglio favorita Ma sapremo sorprendere"

Rbr di scena per continuare a sorprendere, per regalare ancora pepe a un quarto di finale che sembrava scontato, deciso. Treviglio invece per mettere il proprio marchio sulla serie, per chiarire coi fatti chi è la squadra più forte, più attrezzata in questo braccio di ferro tra la seconda e la quindicesima classificata dell’A2. E’ tempo di gara3, questa sera al Flaminio (palla a due alle 20.30, fischiano Wasserman, Nuara e Grappasonno) e la Rinascita chiama a raccolta il suo popolo di fedelissimi per provare a cambiare nuovamente le carte in tavola.

"Dovremo andare in campo con una grande energia e voglia di stupire – si raccomanda il coach della formazione riminese, Mattia Ferrari –. Sarà fondamentale, poi, rispettare il più possibile il piano partita e rimanere attaccati nel punteggio, restare in scia per provare il colpo in dirittura d’arrivo, quando l’incontro potrebbe essere risolto dagli episodi". Le duellanti tornano sul parquet e Ferrari, nel contare i suoi uomini, si ferma sempre a otto, mentre Treviglio, che dovrebbe recuperare Cerella, si spinge tranquillamente a dieci effettivi che godono abitualmente di buon minutaggio.

"La nostra squadra comincia a essere stanca a livello muscolare, ma è più che mai reattiva dal punto di vista mentale – assicura lo skipper di RivieraBanca –. Treviglio resta favorita, ma sono convinto che abbiamo ancora qualcosa da dare in questa serie", vuole crederci il tecnico di Rbr, che auspica inoltre una "prestazione importante da parte di Johnson e Tassinari, non possiamo prescindere da loro". In gara1, lo ricordiamo, il blitz riminese prese corpo proprio grazie a un ottimo lavoro difensivo, con il ricorso dei biancorossi alla zona che creò ben più di un disagio ai ‘bergamaschi’, al controllo dei rimbalzi e a un tonico 42% nelle conclusioni dall’arco dei 6 metri e 75. "In quell’incontro abbiamo avuto energia e faccia tosta, con le buone percentuali di tiro che ci hanno tenuto sempre avanti e questo ha finito per regalarci ancora più fiducia", osserva Ferrari, che doveva poi specchiarsi in una battuta d’arresto pesante nella replica.

"Ma nei playoff conta solo vincere, il divario è relativo", sostiene l’allenatore della Rinascita, che negli scontri diretti con il collega Finelli, tra A2 e B, è avanti 5-2.

alb.cresc.