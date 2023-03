Rbr a Cividale per coltivare il sogno playoff

Insolito venerdì sera sul parquet, per la Rinascita, in Friuli per il recupero con il Cividale (alle 20, fischiano Bartoli, Moretti e Barbiero). Una gara tra due vicine di classifica, una partita che, se vinta, consentirebbe ai biancorossi di agganciare sia Cividale, sia la Fortitudo Bologna a quota 22, per un quinto posto in cooperativa. Insomma, Rimini – già ammessa alla Poule Promozione e pertanto già matematicamente salva – prova ad alzare il tiro, a vedere se è possibile pure ritagliarsi una nicchia tra le prime 6: il che, tradotto, significherebbe avere pure in tasca la partecipazione ai playoff. Ma le facce, in casa RivieraBanca, sono quelle giuste? C’è ancora una sana voglia di sbucciarsi le ginocchia dopo i (brevi) festeggiamenti per la permanenza nella categoria? "Assolutamente sì, il livello degli allenamenti non è calato di una virgola", garantisce coach Mattia Ferrari, che nel primo pomeriggio di ieri è salito sul pullman insieme alla squadra per raggiungere la località friulana. "Ce l’ha chiesto la società, di allargare un po’ gli orizzonti, e nei ragazzi c’è tantissima voglia di andare il più avanti possibile. I giocatori, poi, sanno benissimo che le carriere sono dettate pure dai risultati che si ottengono", osserva lo skipper di Rbr, che questa mattina farà prendere confidenza ai suoi con l’impianto di Cividale. Una formazione, quella furlana, che non evoca piacevoli ricordi ai riminesi, che all’andata inciamparono al Flaminio complice un brutto ultimo quarto, 10’ nei quali il gruppo allenato da Pillastrini piazzò un break di 8-22 a scolpire il 70-72 finale.

"È una squadra che ha un’impronta molto forte a livello di organizzazione, una formazione che ha aggiunto nel roster un giocatore di talento come la guardia argentina Lucio Redivo. Fui peraltro io a portarlo in Italia quando allevano Casale", rivela Ferrari, che ebbe subito un eccellente apporto dal gaucho ("Fu il capo cannoniere del campionato"). Sulla panchina di Cividale, poi, non ci sarà soltanto un collega per Ferrari. "’Pilla’ è un carissimo amico, a giugno sarà il mio testimone di nozze", fa sapere il tecnico di RivieraBanca, che in avvio andrà con quello che è ormai il suo più che collaudato quintetto, assetto che prevede Tassinari in regia, Johnson e Bedetti sul perimetro, Masciadri da numero 4 e Ogbeide quale centro.

alb. cresc.