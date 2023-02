Rbr a Mantova per pungere gli Stings "Sono una squadra imprevedibile"

Con appena 6 giornate sul calendario, qualche calcolo è opportuno farlo, così come le partite hanno un peso specifico diverso. E l’incontro che vedrà la Rinascita di scena questo pomeriggio alla ‘Grana Padano Arena’ di Mantova contro gli Stings ha sicuramente una rilevanza notevole in proiezione post season (palla a due alle 17, fischiano Salustri, Cappello e Spessot). D’altronde basta dare un’occhiata alla graduatoria per rendersene conto: l’Rbr con 18 punti (9-11 il record) è tra le prime 9, mentre la formazione lombarda a quota 14 (7-13) condivide la decima piazza con Chiusi, pertanto è appena fuori da quell’élite che si regalerà la Poule Promozione lasciando ad altri i patemi legati alla Poule Salvezza. Se dovesse maturare un blitz, i riminesi si porterebbero addirittura a +6 sul Mantova con il 2-0 nei faccia a faccia, visto che lo scorso 20 novembre al Flaminio prevalse RivieraBanca (79-72 lo score). Insomma, una vittoria nella terra dei Gonzaga consentirebbe a Rimini di scrollarsi definitivamente di dosso i mantovani, per una Poule Promozione sempre più vicina.

"E’ uno scontro diretto, una gara chiaramente importante, delicata – attacca coach Matttia Ferrari –. Ci attende un’avversaria un po’ ondivaga, una squadra con un grande potenziale offensivo che vive di folate. Ci servirà continuità, così come non dovremo spaventarci se Mantova imbuca quattro triple di fila, è un’eventualità che può accadere. Sarà fondamentale mettere pressione difensiva sin dall’avvio, essere il più possibile solidi", si raccomanda il tecnico, che già con la Fortitudo, una settimana fa, ricevette una confortante risposta dai suoi giocatori, bravi a restare sui binari del match nonostante un avvio pauroso dei bolognesi (910 da due e 45 da tre nei 10’ iniziali, meglio ricordarlo).

"Siamo ancora in crescita – sostiene Ferrari –, con il passare delle settimane abbiamo preso le misure a questo campionato, abbiamo capito molte cose sull’A2. Ora però occorre essere pragmatici, è il momento di passare all’incasso, senza sprecare le occasioni", aggiunge l’allenatore di RivieraBanca, che oggi avrà a disposizione l’organico al completo, anche se un paio di giocatori potrebbero non essere al top. Bedetti convive con una borsite sul tallone, problema in regressione, mentre Johnson dovrebbe ormai essersi lasciato alle spalle uno stato influenzale. Giovedì, inoltre, Jazz in palestra era scivolato su una chiazza di sudore, rischiando di farsi male. Per il resto nient’altro da segnalare. L’Rbr, che ha raggiunto Mantova già ieri, questa mattina prenderà confidenza con la ‘casa’ degli Stings.

