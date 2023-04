Rbr al test Latina con Ogbeide in dubbio

Arriva Latina e la Rinascita si trascina un dubbio non da poco. Un dubbio bello grosso, qualcosa come 206 centimetri per un quintale abbondante di peso. Il suo nome? Facile, Derek Ogbeide, il 26enne centro di Rbr che si è scavigliato martedì in allenamento e solamente ieri mattina ha ripreso a sgambettare in palestra insieme ai compagni. Il giocatore oggi andrà a referto (palla a due alle 19, fischiano Moretti, Giovannetti e Ugolini), ma quello che potrà poi realmente dare sul parquet resta un’incognita. Ed è altresì chiaro che uno come lui sposta gli equilibri.

"La nostra squadra è strutturata in un certo modo, per essere competitivi al massimo abbiamo bisogno dell’apporto di tutti e due i nostri stranieri", sgombra il campo da possibili equivoci coach Mattia Ferrari, pienamente consapevole che l’incontro odierno, partita che oppone ai biancorossi (primi nel girone Bianco con 6 punti a braccetto con Trapani) l’attuale quinta (solo 2 pt per i laziali), ha già un notevole peso specifico in proiezione playoff. "E’ un bello snodo, assolutamente – ammette il tecnico di RivieraBanca –. In ogni caso ritengo che dobbiamo vincere tre partite, se vogliamo allungare la nostra stagione: La soglia dovrebbe essere quella. Poi non importa dove li vinciamo, questi incontri", riflette lo skipper di Rbr, che è peraltro un ex di questa sfida.

"Il primo anno disputai la Dna e ricordo che perdemmo ai playoff con Ferentino, che poi andò in A2. Nella seconda stagione mi dimisi invece il 30 dicembre dopo una sconfitta. Diciamo che non ero più in sintonia con la società", dichiara Ferrari che adesso, essendo passati più di 10 anni, ritrova da avversario un Latina che non ha nulla a che vedere con il suo vecchio gruppo. "Ci troveremo di fronte una formazione tattica, come d’altronde sono le squadre di Gramenzi, con ricorsi alla zona, ai cambi sistematici. Offensivamente, invece, giocano una pallacanestro molto aperta, di corsa, con ‘tagli’ continui. Un sistema quasi da settore giovanile. Noi dovremo essere bravi a mantenere un bel ritmo, cercando di non fermare quasi mai la palla – suggerisce il coach di Rinascita –. Sarà importante ‘leggere’ bene le situazioni, correre tanto e non buttare via banalmente i palloni". Da Latina, intanto, rimbalza la notizia della più che possibile defezione di Alipiev e Fall, il 4 e il 5 titolari.

alb.cresc.