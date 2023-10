Rbr, altri problemi per Ferrari. Masciadri out: niente Orzinuovi

La brutta notizia era nell’aria e ieri è arrivata la conferma dopo il consulto medico. Stefano Masciadri non sarà della partita domani, per la terza di campionato a Orzinuovi. Il capitano ha subito un trauma nella regione genitale e verrà rivalutato nella giornata di giovedì, in tempo per stabilire le tempistiche future di allenamenti ed eventuali partite da domenica in poi.

"Mascio" era uscito dopo quattro minuti e pochi secondi giocati sabato sera e, almeno sulle prime, il suo non sembrava un ko che gli avrebbe impedito di rientrare nella partita. Per lui, fondamentale nella rotazione del reparto lunghi, il tempo solo di scagliare una tripla sul ferro e di commettere due falli. A quel punto, impiego decisamente largo per un Justin Johnson che ha risposto in maniera eccellente per tre quarti, ma che poi forse ha risentito dell’energia spesa prima. 37 i minuti per l’americano e 26 quelli di Alessandro Simioni, in grande difficoltà e autore di uno 04 al tiro non da lui, specialmente considerando un paio di triple aperte che hanno preso a malapena il ferro.

I restanti minuti nello spot di numero 4 li ha giocati Anumba, che viaggia tra ala piccola e ala grande. Ruolo decisamente cruciale nell’economia della squadra. In sintesi, è un bel problema non avere Masciadri. Non solo per il carisma e il valore tecnico del giocatore, ma per le complicate rotazioni che ne scaturiscono, soprattutto in un contesto in cui il quarto lungo, Abba, appare non ancora pronto per questi palcoscenici. Riviera Banca gioca domani nella tana di una squadra che, come lei, è a zero vittorie e due sconfitte (come anche Nardò e Chiusi).

Attenzione però, perché i due ko dell’Agribertocchi sono arrivati di stretta misura, sempre di cinque punti. Clamorosa la partita dell’esordio in casa di una big come Trieste. Più dolorosa la seconda sconfitta, quella casalinga con Cividale.

Rimini ritroverà Giovanni Gasparin, esterno classe ’91 che qui ha giocato in diverse versioni dei Crabs, una anche quella del 2010-2011 con Giovanni Tomassini. Allenatore? Caja. Era l’ultima versione di Rimini in A2 prima della Rinascita. In vista della partita di domenica, quella del Flaminio valevole per il quarto turno con Verona, è ancora attiva la campagna abbonamenti "Effetto Flaminio". Rbr, che sta arrivando a vette inaspettate a livello di tessere staccate, punta a quota 1700 prima di domenica, giorno di chiusura della campagna. Per l’ultimo sprint, potrebbe servire un sorriso infrasettimanale in arrivo dalla Lombardia.