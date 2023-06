Rbr, anche Bernardi resta nello staff "Va avanti il percorso di crescita"

Gambe e braccia di Rbr sono in buone mani. Ai corpi dei giocatori penserà anche l’anno prossimo Marco Bernardi, confermato preparatore atletico di Rinascita per la stagione 20232024. Per la verità Bernardi non va mai in vacanza, "anche perché in estate l’opportunità di lavorare su tutti gli aspetti del proprio corpo è importante". Dunque il lavoro continua, singolarmente, con chi è di stanza a Rimini. "Possiamo massimizzare i risultati singoli – spiega –. C’è chi deve guadagnare forza, chi rapidità, chi altro. Un lavoro che spesso non si può fare in regular season per l’imminenza e la frequenza delle partite. Ora è più facile". Dopo Ferrari, Zambelli e Middleton, anche Bernardi è confermato. "Sono contentissimo di questo – dice lui –. Ringrazio Paolo Carasso, Davide Turci e tutta la società. Non è mai scontato e invece siamo di nuovo insieme per un’altra stagione, non vedo l’ora di ricominciare con tutta la squadra". Il giudizio sull’annata è positivo e rimane sulla stessa linea di quelli espressi dagli altri componenti dello staff. "Sì, il giudizio è ottimo. Siamo andati in crescendo e penso sia positivo il fatto che abbiamo affrontato al 100% le partite che dovevamo vincere. Il lavoro in A2 rispetto alla B cambia, è inevitabile. L’asticella è posta più in alto un po’ per tutti: bisogna essere più forti, più rapidi, più veloci e più esplosivi. Anche a livello mentale cambia tanto. Sì, la A2 è decisamente un’altra cosa".

C’è chi spicca con alcune specificità fisiche fuori dal comune, ma il totale di squadra rimane estremamente equilibrato. "Devo dire che sono in tanti ad avere qualcosa in cui eccellono – continua Bernardi –. Qualcuno è migliore su alcuni fronti, altri invece si fanno preferire su aspetti differenti. Jazz Johnson ha esplosività, forza e resistenza e, nonostante la taglia è solidissimo spalle a canestro. Derek Ogbeide ha una facilità ad andare in verticale che è speciale. Cito anche Simon Anumba, un ragazzo che ha una forza e una potenza superiore anche a quella che crede di avere lui stesso". L’estate di Rivierabanca regalerà alcuni cambiamenti importanti ai tifosi. Aggiunte decisivi in alcuni ruoli chiave e il tentativo, non nascosto, di tenere proprio Johnson e Ogbeide. C’è anche chi non farà più parte del roster biancorosso per scelta di mercato della società. Al di là di chi farà parte della rosa, Bernardi prova a fare le carte della stagione ventura. "Credo che, a prescindere, si debba partire cercando di fare il massimo senza porci limiti – chiude il preparatore atletico di Rbr -. Dobbiamo iniziare cercando di guardare lontano e soprattutto puntando a crescere. Io stesso mi pongo questo obiettivo, quello di proseguire nel trend di crescita intrapreso in questi anni. Non vedo l’ora di ricominciare".

Loriano Zannoni