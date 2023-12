Rbr, auguri di buon Natale: "Ora pensiamo a Verona"

Rbr festeggia in modo informale coi suoi tifosi in un Flaminio che, per una volta, si veste coi colori natalizi. Giocatori, staff e dirigenza al gran completo, a partire dal presidente Maggioli, hanno accolto mercoledì sera i supporter per la "Rbr Christmas Night" proprio lì, sul parquet opportunamente coperto per l’occasione. Applausi per i giocatori che sono stati presentati tra i fuochi scenografici e vicinanza coi fan, coi quali sono stati scambiati saluti e selfie natalizi. Presente anche il sindaco Sadegholvaad, così come non è mancata l’occasione per la lotteria di beneficenza che ha tenuto banco per tutta la serata. Clima disteso con l’occhio ben indirizzato verso Verona. Domani sera Riviera Banca è attesa a una sfida per nulla banale con uno dei top team del girone, che con 18 punti (9 vinte e 5 perse) fa gara d’alta classifica. All’andata vinse Rbr al supplementare dopo una rimonta incredibile.

In campo la squadra è guidata da un play come Lorenzo Penna, 25enne ex Forlì che è anche veloce in campo aperto oltre che essere ottimo difensore. Per lui non sono rari i bottini in doppia cifra, ma al momento fa registrare 9.2 punti a gara, peraltro con un altissimo 50% da tre su 2.6 tentativi. La guardia è anche la stella della squadra, Gabe Devoe, un americano di 1.91 che mette insieme 16 punti in 30 minuti, anche lui con ottime percentuali. Atleta di livello superiore, all’andata non riuscì proprio a lasciare il segno (11 con 414 dal campo). In ala piccola un ex dimenticato come il 23enne Liam Udom (7.6 punti e 4.8 rimbalzi), nelle giovanili Crabs nel 20162017 e ora stabilmente alla Tezenis dopo aver giocato anche a Piacenza. L’ala forte è Ethan Esposito, terzo marcatore di squadra a 11.6 e giocatore dal grande impatto atletico. Il centro è l’americano Kamari Murphy (13.8 e 8.4 rimbalzi), uno dei pochi che anche all’andata riuscì a essere efficace (15+13) in una partita devastante di Justin Johnson che chiuse con 25 punti e 16 rimbalzi.

l. z.