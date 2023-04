Rbr, Bedetti e Meluzzi restano ancora fuori

Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno – e conviene sempre farlo, per non immalinconirsi – diciamo che rispetto alla squadra messa in campo per Pasqua a Trapani, domenica, nell’incontro casalingo con Agrigento, coach Ferrari potrà contare su un Jazz Johnson in più. Un rientro non da poco, anche perché si parla di un giocatore che regala con grande continuità all’Rbr circa 20 punti e 5 assist a gara, così come è lui che si prende tutte le sue brave responsabilità quando la palla ristagna, con il cronometro dei 24’’ che sta per giungere a fine corsa. Da 6 uomini da ruotare, il tecnico biancorosso se ne ritrova dunque 7, ma nulla di più. Sì, perché al di là di Ogbeide, che si è operato e ha chiuso la stagione, RivieraBanca rimarrà ancora orfana sia di Francesco Bedetti, sia di Davide Meluzzi, che andranno a referto ma solo per sventolare l’asciugamano dalla panchina. "Mi sento abbastanza bene, il dolore lentamente cala, ma devo avere un attimo di pazienza, per giocare è ancora presto – dichiara capitan Bedetti –. Sono stato visitato dal dottor Campi, mi ha detto che la spalla deve stare ancora a riposo. Faccio piscina, ma non ho neppure ripreso a correre", aggiunge Francesco, che a Trapani si è trasformato in ultrà per incitare i compagni dalla panca. "Ho letteralmente finito la voce", ammette ‘Bedo’, che prova a individuare una data per il rientro. "Spero di poter essere in campo sabato 22 a Latina, l’obiettivo è quello – dice –. Ma non so quanti allenamenti riuscirò ad avere nelle gambe". Prova a restare positivo il trentenne esterno di RivieraBanca, mentre ha l’umore piuttosto scuro il suo più giovane compagno di squadra. "Purtroppo la situazione non è delle più rosee – attacca Meluzzi –. In partita sembrava un semplice colpo, quello che in gergo viene definito un ‘lopez’, e invece la ginocchiata che ho preso mi ha provocato questo grosso ematoma tra coscia e inguine. Ho fatto due ecografie e adesso mi attende una risonanza magnetica, esame che potrebbe quantificare meglio i tempi di recupero. In ogni caso con Agrigento non ci sono di sicuro", sgombra il campo da possibili equivoci ‘Batman’, avvilito anche perché in queste condizioni si sente limitato al massimo. "Solo delle gran sedute di pesi, è l’unica cosa che posso fare...", scuote la testa Davide, che fatica a mettere a fuoco la data del rientro.

alb.cresc.