Rbr, che risposta dai suoi tifosi

Al di là delle jatture legate agli infortuni, la Rinascita può continuare ad andar fiera per la risposta della gente, del suo pubblico. Dai dati resi noti dalla Lega Nazionale Pallacanestro emerge infatti che Rimini nel girone di ritorno della regular season ha incrementato le presenze dell’andata. Al giro di boa l’affluenza media al Flaminio era stata di 2.378 spettatori, mentre nella seconda fase hanno colorato di passione il vecchio palas ben 2.627 persone, quasi il doppio rispetto alla media del campionato che si stoppa a 1.408. Rbr nel ritorno rimane quarta nell’intera A2 dietro a Fortitudo Bologna (4.351), Udine (2.816) e, vicinissima, Forlì (2.636). RivieraBanca si specchia poi in una gratificante leadership: la società riminese – si legge sempre nei dati di Lnp – è addirittura la prima di tutta l’A2 per indice di riempimento del proprio impianto, col Flaminio che è pieno all’87.5% della sua capienza.